Verso Crotone-Milan: l’ultimo precedente del 2017 allo Scida

Due i precedenti in Serie A allo Scida tra Crotone e Milan, l’ultimo dei quali conclusosi con un netto successo per 3-0 dei rossoneri

Domenica pomeriggio il Milan scenderà in Calabria per affrontare il Crotone allo stadio Ezio Scida che sarà chiuso al pubblico non essendo ancora pronto per ospitare i 1000 spettatori ad oggi consentiti.

L’ultima volta che i rossoneri furono di scena allo Scida fu il 20 agosto 2017, in occasione della 1a giornata della campionato immediatamente successivo al ‘mercato delle cose formali’. Leonardo Bonucci capitano, Montella in panchina ed una vittoria netta per 3-0 grazie alle reti di Kessié su rigore, Cutrone e Suso.