Verso Cagliari Milan, Ibrahimovic mette nel mirino i rossoblù: le ultime

Manca poco alla sfida di sabato sera tra Cagliari e Milan: giorni decisivi per vedere aumentata la presenza in campo di Ibrahimovic

Il Cagliari si sta preparando per la sfida casalinga contro il Milan prevista per sabato sera alle ore 20:45. L’edizione odierna di Sport Mediaset fa il punto in merito alle condizioni di Ibrahimovic, sottolineando come questa settimana potrebbe essere quella decisiva per vedere aumentata la sua presenza.

Il gigante svedese – come ricorda il programma sportivo – ha ottimi ricordi in Sardegna. L’attaccante è andato a segno per due anni consecutivi l’11 gennaio 2020 e il 18 gennaio 2021, quest’ultima siglando una doppietta. Il tecnico Pioli incrocia le dita e lo attende con fiducia per la gara contro i rossoblù.