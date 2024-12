Verona Milan, Trevisani non ci sta: «Quel giocatore non può entrare così, è un professionista ben pagato»

Verona Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha criticato duramente l’atteggiamento di Theo Hernandez: le dichiarazioni

Ospite a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha duramente criticato Theo Hernandez per l’atteggiamento in Verona–Milan:

PAROLE – «Theo? Una cosa è, e lo stiamo facendo dall’inizio dell’anno credo anche con discreta severità. Una cosa è l’allenatore l’allenatore fa degli errori, sbaglia delle cose tattiche, comportamentali, non sa prendere i giocatori. Io che sono uno che difende i giocatori attaccati da Fonseca, perché non mi piace come gli parla, non mi piace come si pone, tutto quanto, Theo non può fare quella roba che ha fatto a Verona. Proprio non si può fare. Entrare in campo in quella maniera, passeggiare, farsi saltare da chiunque passa, fare le diagonali ad uno all’ora con la gente che gli passa dietro. Non si entra con quell’atteggiamento. Qualsiasi sia il tuo problema con l’allenatore, tu sei un professionista, prendi 5, 6 milioni di euro all’anno, e non si entra con quell’atteggiamento in campo. Punto».