Verona Milan: il club rossonero accende la sfida sui social – FOTO

Questa sera il Milan affronterà il Verona nel posticipo di Serie A. In attesa del calcio d’inizio il club rossonero ha caricato l’ambiente sui social:

A cornerstone of last season’s Scudetto. Let’s do it again 👊

Un campo che evoca…dolci ricordi! Espugnamo Verona, ragazzi! ❤️🖤

#SempreMilan #VeronaMilan

Brought to you by wefox pic.twitter.com/tLirqvypzJ

— AC Milan (@acmilan) October 16, 2022