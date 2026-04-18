Verona Milan, parla Sammarco: «I rossoneri saranno arrabbiati, ma vogliamo ribattere colpo su colpo»

Verona Milan, Sammarco parla in conferenza stampa e presenta la delicata sfida contro i rossoneri: le parole

Il Milan è chiamato a voltare pagina dopo il pesantissimo 0-3 subito a San Siro contro l’Udinese. Domani alle ore 15, i rossoneri calcheranno il prato del “Marcantonio Bentegodi” per affrontare l’Hellas Verona, fanalino di coda del campionato ma reduce da prestazioni che avrebbero meritato miglior sorte. Per la squadra di Massimiliano Allegri, la sfida contro gli scaligeri rappresenta un crocevia fondamentale per scacciare la crisi e riprendere la corsa verso gli obiettivi stagionali, evitando ulteriori passi falsi contro una formazione affamata di punti salvezza.

Verona Milan, le parole di Sammarco: un Hellas ferito pronto a dare battaglia al Diavolo

A guidare i veronesi ci sarà una vecchia conoscenza del mondo rossonero, l’ex centrocampista del vivaio Paolo Sammarco. L’allenatore ha presentato la sfida sottolineando lo stato d’animo di entrambe le compagini.

«Troveremo un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre che arrabbiato dunque metterà in campo qualità, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo. Troveranno un Verona ferito, indubbiamente, crediamo che soprattutto nelle ultime due partite dovevamo e volevamo raccogliere punti. Al di là delle motivazioni è una gara contro una grande squadra e questo deve dare una spinta in più ai giocatori».

Il tecnico gialloblù punta dunque sull’orgoglio dei suoi uomini, feriti dai recenti risultati ma pronti a sfruttare il prestigio della sfida per trovare motivazioni extra. Nonostante il divario tecnico sulla carta, il Milan dovrà prestare massima attenzione alla voglia di rivalsa di un gruppo che non ha nulla da perdere. Sarà fondamentale gestire la pressione e l’aggressività degli avversari, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi minuti per evitare che la gara si complichi ulteriormente.