Verona Milan Primavera LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

Il Milan Primavera è ospite del Verona nella 25ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera vuole tornare alla vittoria. Per rompere il digiuno di oltre un mese, i rossoneri cercheranno i tre punti contro il Verona.

Verona Milan Primavera 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Verona Milan Primavera.

4′ Fase di studio in questo avvio – Ritmi bassi ad inizio partita. Nessuna delle due squadre sta premendo sull’acceleratore, pochi spazi in virtù di due difese molto chiuse.

8′ Doppio squillo di Cissé – Si spinge in avanti Cissé con un doppio traversone dalla corsia di sinistra. Prima respinge Bartesaghi, poi l’azione prosegue e ci pensa Magni a chiudere in corner. Primi squilli dell’Hellas.

10′ Tiro Eletu – Sia fa il velo e una carambola lo favorisce. Gioca in area per Camarda che ha lo spazio chiuso per calciare: serve Eletu a rimorchio, il cui tiro col destro viene respinto dalla difesa veronese.

12′ Malaspina chiude bene – Cazzadori lavora bene il pallone sulla destra, poi va al traversone in area su cui fa buona guardia Malaspina che allontana.

17′ Tiro-cross Cissè – Pericolo per la porta di Nava! D’Agostino disegna morbido su punizione trovando Cissè sul secondo palo: stop e contro-cross per Cazzadori che diventa un tiro. Si allunga Nava ma il pallone scivola sul fondo.

20′ Ammonito Patanè – Bartesaghi prende il largo, Patanè lo stende in scivolata. Primo cartellino giallo del match.

24′ Ci prova Malaspina – Eletu va dalla bandierina ma il calcio d’angolo viene ribattuto: raccoglie Malaspina al limite, che calcia di prima intenzione verso la porta ma manda abbondantemente a lato.

27′ Scotti in avanti – Magni in verticale a destra da Scotti: punta e sposta il pallone per crossare ma il suo traversone viene deviato in corner.

28′ Occasione da calcio d’angolo! Eletu va profondo, Toniolo smanaccia male e lascia la porta incustodita. Scotti non riesce a ribadire in gol, ma l’arbitro ferma tutto per una carica ai danni del portiere del Verona da parte di Zeroli.

29′ Malaspina non trova Camarda – Cross dalla destra di Malaspina a pescare Camarda in area di rigore ma il pallone è troppo lungo. Non ci arriva il classe 2008.

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Verona Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino

HELLAS VERONA (3-5-2): Toniolo; Popovic, Corradi, Nwanege; Patanè, D’Agostino, Cissè, Rihai, De Battisti; Ajayi, Cazzadori. All. Sammarco. A disp. Marchetti, Dalla Riva, Ramage, Dentale, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Caneva, Valenti, Fagoni, Vermesan

MILAN PRIMAVERA (4-2-3-1): Nava; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Eletu; Scotti, Zeroli, Sia; Camarda. All. Abate. A disp. Raveyre, Bakoune, Stalmach, Cuenca, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Liberali, Sala, Bonomi, Simmelhack

Arbitro: Mazzoni di Prato

Ammoniti: 20′ Patanè