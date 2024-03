Pagelle Verona Milan Primavera: Camarda poco rifornito, Bartesaghi col motorino VOTI

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Verona Milan Primavera

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di campionato 2023/24: pagelle Verona Milan Primavera.

Nava 6 – La barriera si apre sulla punizione di Cissè e lui viene sorpreso. Tiene a galla i rossoneri quando il Verona si presenta davanti a lui: da rivedere, però, con il pallone tra i piedi.

Magni 6 – Mastino difensivo, ringhia a destra e non concede spazi a De Battisti. Il cartellino giallo, però, lo penalizza: Abate non vuole correre rischi e lo sostituisce nell’intervallo. Dal 46′ Bakoune 6.5 – Ha decisamente un altro passo a destra.

Simic 6 – Qualche sbavatura la compie, come quando si fa soffiare palla al limite da Cissè ed è costretto ad atterrarlo. Ma nel complesso fa buona guardia sul suo lato di competenza.

Nsiala 5 – Partita contrassegnata dall’errore fatale che porta alla punizione per il Verona, poi trasformata da Cissè. Liscia l’intervento al limite e poi colpisce il pallone a braccio largo: entrata goffa. Peccato, era stato solidissimo fino a quel momento.

Bartesaghi 6.5 – I suoi cross sono una chiave della partita di oggi del Milan. Col Verona tutto chiuso per vie centrali, tocca al terzino scardinare il muro con continui palloni scodellati in area.

Eletu 5.5 – Il Milan costruisce le occasioni più pericolose dalle sue traiettorie da palla inattiva. Centrale nella manovra, è vero, ma pesa come un macigno quell’errore sotto porta. Spedisce alto un rigore in movimento, tre minuti dopo il Verona passa in vantaggio!

Malaspina 6 – È prezioso nel filtro davanti alla difesa. Scherma bene gli attaccanti del Verona, soprattutto nel primo tempo. Meno preciso del solito, invece, nell’impostazione. Dal 65′ Sala 5.5 – Fatica ad emergere, il centrocampo del Verona è ovunque.

Scotti 6.5 – Distributore instancabile di palloni. Dalla fascia destra al centro dell’area: questo il filo disegnato per tutta la sua partita. Corre tanto, inevitabile il calo fisico nella ripresa. Dal 65′ Cuenca 5.5 – Si rivede dopo l’infortunio, e questa è sicuramente una bellissima notizia per Abate. Incide poco però, deve ritrovare la condizione: ma ha sulla testa una ghiottissima chance nel finale. La spreca.

Zeroli 6 – Primo tempo in ombra totale, non graffia praticamente mai. Ma è il giocatore più pericoloso dei secondi 45′: va vicino al gol di testa in almeno 4/5 occasioni.

Sia 5 – Il giocatore del momento compie una battuta d’arresto oggi. Il Milan si affida a tre strade per attaccare: i cross dei terzini, le traiettorie da palla inattiva di Eletu e la fascia destra con Scotti. Lui finisce per essere inghiottito dalla difesa del Verona. Dal 76′ Simmelhack SV.

Camarda 5.5 – Sfiora due volte il gol nel primo tempo: prima di testa, poi con una gran giocata in area. Ma sparisce completamente dal vivo del gioco nella ripresa, complici anche gli scarsissimi palloni giocabili che gli arrivano a disposizione. Dall’81’ Bonomi SV.

All. Abate 5 – 5 partite di fila senza vittorie è un dato che fa riflettere. Troppo poco Milan oggi per ottenere i 3 punti.