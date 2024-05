Sesko Milan: i rossoneri si muovono per l’attaccante, la risposta del Lipsia e l’idea del club

Il calciomercato Milan fa sul serio per Sesko. Il club rossonero si muove, la risposta del Lipsia e l’idea della società per il colpo

Sesko è uno degli obiettivi per il dopo Giroud del calciomercato Milan. In tal senso secondo quanto riportato da Marco Giordano, il Milan ha formulato due offerte al Lipsia per l’attaccante dopo aver incontrato l’entourage del calciatore nelle scorse settimane.

Entrambe sono state rifiutate, i tedeschi forti dell’inesistente clausola rescissoria. Nelle prossime settimane ci saranno altri tentativi dei rossoneri per far suo il bomber sloveno.