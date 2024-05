Capello elogia l’obiettivo del Milan: «Ha potenzialità per livelli più alti, può diventare un calciatore importante»

In occasione della consegna del premio Bulgarelli a Lewis Ferguson, Fabio Capello ha elogiato l’obiettivo del calciomercato Milan

Le parole, in occasione della consegna del premio Bulgarelli a Lewis Ferguson, di Fabio Capello che ha così elogiato l’obiettivo del calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Ferguson mi ricorda molto Bulgarelli per come gioca a tutto campo, per la visione; ha già tutte le potenzialità per essere un calciatore importante e ambizioso anche a livelli più alti, penso all’Inghilterra dove ci sono risorse. Ma chi riceve questo premio in genere l’anno dopo va dove si vince lo scudetto»