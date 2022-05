Verona Milan, invasione al Bentegodi: metà dello stadio è rossonero

Verona Milan, invasione al Bentegodi: questa sera metà dello stadio degli scaligeri sarà occupato dai tifosi rossoneri

Il Milan non sarà solo al Bentegodi di Verona. Ad accompagnare la squadra di Pioli è un vero e proprio battaglione di rossoneri pronti a spingere i ragazzi in una tappa fondamentale della corsa Scudetto. Metà dello stadio sarà occupato dai tifosi milanisti.

Per questa sera, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è previsto il tutto esaurito. Secondo l’Osservatorio non ci sono particolari criticità nel mettere fianco a fianco tifosi milanisti e veronesi. Si assisterà dunque ad un match delicato con un atmosfera spettacolare.