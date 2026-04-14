Verona Milan, Di Stefano sicuro: «Nessun caso, si torna alle basi. Al Bentegodi i rossoneri giocheranno così»

Verona Milan, Di Stefano sicuro in vista del prossimo match dei rososneri in Serie A dopo la sconfitta interna contro l’Udinese. Le sue parole

Dopo la pesante sconfitta contro l’Udinese, Massimiliano Allegri ha deciso di intervenire subito per ricompattare il gruppo del Milan in vista del match di domenica prossima in casa del Verona al Bentegodi. A raccontare quanto accaduto a Milanello è stato il giornalista Peppe Di Stefano, intervenuto in collegamento su Sky, svelando i contenuti del confronto tra l’allenatore e la squadra.

DI STEFANO SU ALLEGRI – «Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Non ha parlato nè con Leao, nè con nessun altro giocatore, non ha parlato singolarmente con nessun calciatore. Aveva dato due giorni liberi consecutivi, cioè domenica e lunedì, ma ha deciso di dividerli, dando riposo domenica e mercoledì. Oggi (ieri, ndr) aveva voglia di vedere la squadra, li ha incontrati nello spogliatoio».

Il tecnico rossonero ha scelto un approccio pacato ma deciso, puntando sul lavoro e sull’attenzione ai dettagli.

IL MESSAGGIO ALLA SQUADRA – «Parlando alla squadra non ha alzato i toni, ma ha detto che bisogna tornare nuovamente a fare le cose di prima. A Verona il Milan tornerà al 3-5-2, non ci sono dubbi su questo. Ha detto poi ai giocatori che bisogna tornare a fare le cose con attenzione nei minimi dettagli, la stessa attenzione che avevano avuto fino a 10 giorni fa. Non serve cambiare, ma solo tornare a fare quello che sanno fare».

Non sono mancati anche momenti di analisi tecnica, con la visione degli errori commessi contro l’Udinese.

ANALISI E SCELTE FUTURE – «Allegri ha fatto poi vedere alla squadra dei video di quello che non è andato nella partita contro l’Udinese di sabato, senza comunque puntare il dito contro nessuno, nemmeno contro Leao. Anche perchè, se posso dire la mia, sono convinto che domenica a Verona il portoghese sarà titolare. Se riascoltiamo le parole di Allegri è come se avesse difeso non solo Leao, ma anche la scelta di metterlo prima punta».

Infine, Di Stefano ha anticipato anche possibili novità tattiche in vista della prossima gara.

VERSO VERONA – «Per il livornese Leao è stato più convincente nel ruolo di prima punta che nel ruolo di esterno. Se il Milan tornerà al 3-5-2 sono convinto che vedremo Pulisic o Nkunku in coppia con Leao. Quindi non dico caso ridimensionato, ma Allegri aveva voglia di incontrare la squadra in perfetto stile Allegri».

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