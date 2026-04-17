Verona Milan, Allegri si affida ai fedelissimi: Leao e Pulisic per il risveglio con il 3-5-2

Verona Milan, il tecnico rossonero punta sulla coppia d’oro nel 3-5-2: l’obiettivo è scacciare l’incubo al Bentegodi

Se la storia ha reso la città veneta celebre in tutto il mondo come la patria di Romeo e Giulietta, il club rossonero si augura che il prossimo impegno di campionato possa trasformare il centro scaligero nella città del risveglio. La sfida tra Verona e Milan rappresenta infatti l’ultima chiamata per Rafael Leao e Christian Pulisic, i due diamanti della rosa che stanno vivendo un 2026 da incubo. In una stagione complessivamente deficitaria per l’attacco, i due campioni hanno stentato a causa di continui problemi fisici che ne hanno debilitato il rendimento, ma ora, con una Champions League da blindare, devono caricarsi la squadra sulle spalle.

Nonostante il portoghese non segni dal 1° marzo e l’americano manchi l’appuntamento con il gol addirittura dalla gara d’andata del 28 dicembre, Massimiliano Allegri non ha intenzione di rinunciare al loro talento. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista di Verona Milan la decisione è presa: i due saranno i titolari nel 3-5-2 che scenderà in campo domenica alle 15. Il tecnico livornese è convinto che basti una scintilla per sbloccarli, conscio che, pur in un momento di appannamento, restano gli elementi più pericolosi e i capocannonieri della rosa.

I numeri della coppia e la sfida ai fantasmi

Uscire dal tunnel significa anche sfidare i numeri maturati finora. I dati riportati dalla rosea evidenziano come l’intesa tra i due sia stata martoriata da infortuni e cambi di assetto tattico: Leao e Pulisic hanno iniziato insieme solo 9 gare, collezionando 5 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. Il dato più allarmante verso Verona Milan riguarda però la produzione realizzativa, con appena 8 reti segnate quando i due hanno giocato in coppia dal primo minuto. Al Bentegodi, oltre all’Hellas, i due attaccanti dovranno battere i propri fantasmi per regalare al Milan i punti della sicurezza europea.