Veron: «Il Milan si spiega con una sola parola: appagamento»

Sebastian Veron ha rilasciato qualche dichiarazione alla Gazzetta dello Sport sul derby. Le parole dell’ex centrocampista nerazzurro

Sebastian Veron ha rilasciato qualche dichiarazione alla Gazzetta dello Sport sul derby. Le parole dell’ex centrocampista nerazzurro.

DOVE SI VINCE LA SFIDA – «Come si diceva una volta: a centrocampo. Il calcio non è mica cambiato. Chi prende il predominio lì in mezzo vince.»

CHI ARRIVA MEGLIO – «L’Inter, nessun dubbio. Ha tre uomini con caratteristiche diverse e tutt’e tre funzionali a ciò che chiede Simone Inzaghi. Il Milan ha bisogno del pressing, l’Inter meno. Sa aspettare e colpire. Ha più esperienza e più pazienza».

COSA TEMERE DEL MILAN – «La voglia di riscatto. Sta attraversando un bruttissimo momento e il derby è l’occasione per venirne fuori. Se Pioli e la società sono riusciti a sistemare i giocatori dal punto di vista psicologico, allora si vedrà una partita ad alta intensità. Mi aspetto ritmi inglesi, mi sono spiegato?».

SFIDA TATTICA – «Non credo. Magari un po’ di prudenza all’inizio, ma poi Inter e Milan cercheranno entrambe la vittoria e lo faranno spingendo sull’acceleratore e alzando il ritmo della manovra. L’Inter cercherà verticalizzazioni immediate per le punte, come fa sempre. E poi ci sarà il costante accompagnamento degli esterni, utili per appoggiare il pallone e fare da sponda».

COME SPIEGA IL CROLLO DEL MILAN – «Con una parola: appagamento. Succede, dopo aver vinto uno scudetto inaspettatamente, anche se con merito. Sono sicuro che si sapranno riprendere, i valori tecnici non mancano».