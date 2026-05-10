Verona Como 0-1, Fabregas sbanca il Bentegodi: Douvikas decisivo e sogno Europa sempre più concreto

Verona Como 0-1: i lariani di Cesc Fabregas sbancano il Bentegodi grazie ad una rete nella ripresa di Douvikas

Si è chiuso da poco l’anticipo di Serie A tra Verona e Como allo stadio Bentegodi, una sfida estremamente tattica, povera di spazi e con pochissime vere occasioni da gol per entrambe le squadre. A fare la differenza è stato ancora una volta Douvikas, decisivo con la rete che ha consegnato i tre punti ai lariani.

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Gol decisivo e Verona fermato dal fuorigioco

Dopo il vantaggio ospite, il Verona — già matematicamente retrocesso — ha provato a reagire trovando anche il gol del pareggio, però annullato per fuorigioco dopo il controllo arbitrale. Un episodio che ha spento le speranze dei padroni di casa.

Nel finale, nonostante la pressione, il Como di Fabregas ha resistito con ordine e compattezza, portando a casa una vittoria pesantissima. I tre punti certificano la qualificazione europea (Europa League o Conference League) e tengono ancora aperta la corsa alla Champions League, obiettivo sempre più concreto per una stagione sorprendente dei lariani.