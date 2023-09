Ventola: «Il Milan di Pioli come il Napoli di Spalletti, può essere…». Paragoni da parte dell’ex neroazzurro per i rossoneri

Intervenuto alla BoboTv, l’ex calciatore Nicola Ventola ha parlato del Milan. Ecco le dichiarazioni:

LE PAROLE – Il Milan di Pioli può diventare come il Napoli di Spalletti: può essere devastante, nella proiezione offensiva in particolare. È la squadra che mi ha sorpreso più di tutti perché i nuovi si sono calati nel ruolo in modo perfetto. Anche in Champions può fare bene, soprattutto in questo girone che non è così spietato