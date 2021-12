Venezia Milan: Ebuehi assente contro i rossoneri. Ecco il motivo

Venezia Milan: alla sfida in programma il 9 gennaio, Tyronne Ebuehi sarà assente contro i rossoneri. Ecco il motivo della sua assenza

Non solo un positivo al Covid. In Venezia Milan, i padroni di casa dovranno fare a meno anche di Tyronne Ebuehi, terzino nigeriano proprio in forza ai leoni.

Infatti, con le nuove convocazioni della Nigeria, Ebuehi è stato inserito nella lista che prenderà parte alla Coppa d’Africa in Camerun a gennaio. Un assenza in più, dunque, per Paolo Zanetti.