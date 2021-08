Venezia-Caldara: ci siamo! Operazione in chiusura, i dettagli

Il Venezia è pronto a prelevare dal Milan Mattia Caldara in prestito. Una scelta studiata dove l’ex Atalanta potrebbe rilanciarsi

Il Venezia ha battuto in trasferta gli olandesi del Twente con un gol di Forte al 20esimo minuto del secondo tempo. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

Sul mercato in dirittura l’operazione Mattia Caldara dal Milan in prestito con diritto di riscatto: per il giocatore una scelta studiata per rilanciarsi ad alti livelli.