Varriale: «Stop Serie A unica decisione sensata»

Il giornalista e tifoso del Napoli Enrico Varriale è intervenuto sulla possibile sospensione della giornata di Serie A

Varriale invoca lo stop alla Serie A per la giornata in programma domani, Il giornalista , via Twitter, ha fatto una richiesta precisa ai vertici del calcio italiano.

Le sue parole: «L’ho scritto ieri e lo ribadisco oggi dopo le decisioni delle Asl che hanno fermato Torino e Udinese . Lo stop del campionato,causa Covid, é l’unica decisione sensata per garantire la salute e la regolarità sportiva.I profeti dell’ ovvio se ne facciano una ragione».