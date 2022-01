Caos Serie A: 4 partite saltate. Il Consiglio di Lega non rinvia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Caos Serie A: 4 partite saltate. Consiglio di Lega straordinario per decidere le sorti della giornata

Riunito in questi minuti un Consiglio di Lega straordinario per discutere le sorti della 20esima giornata di campionato.

Non si disputeranno Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino. Attualmente in sospeso la gara ta Juventus e Napoli.

La decisione del Consiglio di Lega è per ora quella di NON rinviare nessuna delle gare in programma.