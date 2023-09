Varriale: «Macedonia ancora indigesta per l’Italia». Poi attacca l’ex Milan Donnarumma, colpevole sul gol del pareggio

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Varriale ha commentato così la prestazione dell’Italia contro la Macedonia del Nord e dell’ex portiere del Milan Donnarumma. Le sue parole.

VARRIALE – «Ancora indigesta Macedonia per gli Azzurri.Comincia male da Ct Spalletti. Deludenti gioco e risultato,un pari subito in rimonta con evidenti colpe di Donnarumma. Condizione fisica carente e terreno di gioco pessimo tra le poche attenuanti. Cammino per la qualificazione in salita»