Vanoli in conferenza: «Il Milan sotto questo punto di vista è un esempio»

Vanoli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Udinese ed ha tirato in ballo anche il Milan in una risposta

Alla vigilia di Torino-Udinese, Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa. Rispondendo ad una domanda relativa alla mancanza di capacità della sua squadra di sfruttare i contropiedi ha tirato in ballo il Milan.

LA RISPOSTA – «Dipende anche dalle caratteristiche fisiche della squadra. Indipendentemente dal modulo noi siamo una squadra con giocatori poco di profondità. L’ho sempre detto: abbiamo centrocampisti di palleggi e Duvan ci aiutava a salire ma non a ripartire perché era un giocatore su cui appoggiarsi per far ripartire l’azione. Ma questo, ripeto, sono caratteristiche della squadra. Ci sono squadre forti in campo aperto…veramente forti, ad esempio il Milan io penso che sia una squadra con quelle caratteristiche e l’ho visto contro l’Udinese. Ho visto Udinese-Milan, quando hai gente come Leao, Reijnders e gli altri…è la loro caratteristica».