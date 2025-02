Van Basten racconta: «Berlusconi il numero uno, Ancelotti grande amico. Vi svelo questo retroscena a Milanello»

Van Basten, leggenda del Milan, ha raccontato diversi aneddoti della sua esperienza in rossonera: le sue dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv, Marco Van Basten, leggenda del Milan, ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza in rossonero:

PAROLE – «Ricordo il soprannome Marcolino… A Milanello c’era tutto: bellissimi campi, storia… E si mangiava alla grande! Ricordo sempre che il riscaldamento lo odiavo, dicevo sempre che all’inizio bisognava sopravvivere. E Sacchi ci diceva che si poteva toccare la palla una volta sola… Quello non era tanto divertente. Però era interessante perché imparavi a vedere le cose più velocemente. Ricordo la voglia di non perdere e tutto ciò che serviva fare. Una cosa importante era rimanere concentrati: a volte le partite erano più facili, però… Sacchi? Era un grande allenatore. Ancelotti? Grande amico. Berlusconi? Per me il numero uno».