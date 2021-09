Van Basten distrugge Werner: «Io 18 volte più forte, livello troppo basso»

Marco van Basten ha parlato dell’attaccante del Chelsea Timo Werner. Ecco le parole della leggenda olandese del Milan

Intervenuto in onda su Ziggo Sport, durante la partita tra Islanda e Germania, Marco van Basten non ha risparmiato le critiche per l’attaccante tedesco del Chelsea Timo Werner. Ecco le sue parole riprese da TMW.

«Io 18 volte più forte di Werner? Come minimo, sì. Posso confermarlo. È quasi commovente vederlo all’opera. Si vede che non ha fiducia, ma da allenatore si nota che è sempre nel posto giusto. Non credo sia abbastanza forte per giocare ad alti livelli».