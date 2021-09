Vieri incorona Haaland: «Più forte anche di Van Basten alla sua età»

Nel corso dell’ultima puntata della ‘Bobo Tv’, Christian Vieri s’è così espresso sul bomber norvegese del Borussia Dortmund

Christian Vieri incorona Haaland. Nel corso dell’ultima puntata della ‘Bobo Tv‘, l’ex centravanti della Nazionale s’è così espresso sul bomber norvegese del Borussia Dortmund:

«Negli ultimi 20-30 anni non ho mai visto un centravanti 20enne forte come lui, nemmeno Van Basten era forte come lui. Sembra abbia 3-4 volte la forza fisica degli altri, quando calcia in porta ha una potenza incredibile. Anche quando gioca con la squadra, sa quando darla di prima, sa quando fermarsi e poi darla. Cos’altro deve dimostrare? E’ più bravo di tutti in tutto, ma anche quando scatta è incredibile».