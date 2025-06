Van Bommel, l’ex Milan sbarca in Serie A? Contatti con quel club, cosa sta succedendo

Van Bommel, l’ex centrocampista del Milan, accostato anche alla panchina rossonera in passato, è in contatto con il Parma

La ricerca del nuovo tecnico per il Parma si intensifica, e un nome olandese emerge con forza tra i profili più quotati: Mark Van Bommel. Dopo aver salutato Christian Chivu, il club ducale sembra aver accelerato i contatti con l’ex centrocampista del Milan, un profilo che, come riportato da Gianluca Di Marzio, è da tempo nei radar della società emiliana.

L’interesse per Van Bommel non è una novità. Già nel mese di gennaio, quando la panchina del Parma era in bilico, il tecnico olandese era stato considerato la prima alternativa a Chivu. Questo testimonia una lunga e costante ammirazione da parte della dirigenza crociata, che vede in Van Bommel le qualità ideali per guidare la squadra nel prossimo futuro. La sua carriera da calciatore, in particolare la sua esperienza al Milan, dove ha militato dal 2011 al 2012 vincendo uno scudetto e una Supercoppa Italiana, gli ha conferito una profonda conoscenza del calcio italiano e una mentalità vincente, caratteristiche che evidentemente il Parma apprezza.

La scelta di un allenatore straniero sembra essere una direzione precisa per il Parma in queste ore. Sebbene nomi italiani come Daniele De Rossi rimangano in lista, l’attenzione del club si sta concentrando con maggiore intensità sul mercato internazionale. I primi contatti con Van Bommel, infatti, rappresentano una conferma tangibile di questo orientamento.

Van Bommel, la cui carriera da allenatore è iniziata nelle giovanili del PSV Eindhoven, ha poi guidato la prima squadra del PSV e in seguito il Wolfsburg in Germania. Attualmente è senza panchina dopo la sua esperienza al Royal Antwerp in Belgio, dove ha vinto il campionato belga e la coppa nazionale, dimostrando di saper portare successi e di avere la capacità di costruire squadre competitive. Questa esperienza internazionale, unita al suo passato glorioso da giocatore, lo rende un candidato particolarmente attraente per il Parma.

La dirigenza del Parma sta valutando attentamente tutti gli aspetti, dalla visione tattica alle capacità di gestione del gruppo. Van Bommel, con il suo carattere forte e la sua disciplina, potrebbe essere l’uomo giusto per dare una nuova identità alla squadra. La sua figura, che evoca un calcio solido e concreto, si allinea con le ambizioni del Parma di costruire un progetto a lungo termine e di ritornare ai fasti del passato.

In un contesto in cui il mercato degli allenatori è in fermento, il Parma sembra aver trovato in Van Bommel un profilo che unisce esperienza internazionale, conoscenza del calcio italiano e una mentalità vincente. Le prossime ore saranno decisive per capire se i contatti iniziali si trasformeranno in una vera e propria trattativa, ma l’interesse per l’ex rossonero è evidente e concreto, come sottolineato dalle fonti più autorevoli, tra cui il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio. La pista Van Bommel è dunque calda, e i tifosi crociati possono sperare in un nome di grande spessore per la guida della loro squadra.