Valentini: «Vialli esempio di dignità»

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha voluto ricordare la figura di Gianluca Vialli: le sue bellissime parole

A TMW Radio, Antonello Valentini ha parlato così di Gianluca Vialli:

«Io cominciai con la Nazionale italiana il 14 novembre del 1987, quando si giocò Italia-Svezia, qualificazione per gli Europei dell’88. Vialli fece una splendida doppietta e ci qualificammo in anticipo a quella competizione. Era riuscito a essere protagonista con la Nazionale sia come calciatore che come dirigente. E’ stato un combattente, fino alla fine. Ha resistito facendo uno sforzo sovrumano. A Wembley, dove perse con la Sampdoria, ha vinto con la Nazionale accanto a Mancini. Ci mancherà. E’ stato un grande esempio di professionalità ma anche di coraggio e dignità per tutti. Mi ricordo ancora nel 1988 agli Europei di Germania c’era anche Francesco Rocca, che faceva da sergente di ferro. Spesso la sera gli ardori giovanili di Luca erano legittimi, ma facevano un po’ a guardia e ladri in ascensore. Erano dei siparietti stupendi».