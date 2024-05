Taarabt elogia Seedorf: «Con me è stato grande. Vi dico come sono arrivato al Milan»

Adel Taarabt, ex calciatore del Milan, ha elogiato Clarence Seedorf e ha svelato i retroscena legati al suo passaggio in rossonero

Intervistato da gazzetta.it, Adel Taarabt ha ricordato così il suo passaggio al Milan:

PAROLE – «Ero al Fulham. A fine gennaio Felix Magath prese il posto di Martin Jol, così io e Berbatov finimmo sul mercato. I giocatori migliori, mah. Lui andò al Monaco, mentre il mio agente mi chiamò per dirmi che avevamo un volo per il Milano. Pensai: ‘Com’è possibile che il Fulham non mi vuole e i rossoneri sì?’. Era impossibile rifiutare… Il miglior ricordo a Milano? I due esordi. In Champions, contro l’Atletico Madrid, e la prima presenza contro il Napoli al vecchio San Paolo. A mezzanotte Seedorf mi convocò in camera sua. ‘Kakà sta male, te la senti di giocare dall’inizio?’. ‘Certo’. Segnai dopo mezz’ora saltando tutti. Seedorf? Con me è sempre stato un grande, anche se all’inizio aveva qualche dubbio. Ricordo la prima conversazione in call che abbiamo avuto. Mi disse che aveva sentito storie sul mio conto, ma al tempo stesso chiarì che mi avrebbe giudicato solo lui. E così è stato. Ora siamo amici».