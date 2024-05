Milan Genoa, i rossoneri hanno perso le ultime due gare casalinghe: il DATO in vista del match di questo pomeriggio

Il Milan proverà a battere il Genoa per non eguagliare il record del febbraio-marzo 2024: il DATO in vista del match di San Siro

Alle ore 18, il Milan ospiterà il Genoa a San Siro per il match valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A.

Come riportato dal sito della Lega Serie A, il club rossonero ha perso le ultime due gare casalinghe in tutte le competizioni, quelle contro Roma ed Inter, e non arriva a tre sconfitte di fila in casa tra campionato e coppe dal periodo tra febbraio e marzo 2014. Dunque, in caso di sconfitta contro la formazione rossobòù, i rossoneri eguaglieranno il record negativo del Milan di Clarence Seedorf.