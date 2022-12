Valentini: «Accuse fatte alla Juve sono molto gravi»

Antonello Valentini, ex dirigente della FIGC, ha parlato della grave situazione creatasi in casa Juventus: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Antonello Valentini ha parlato così della Juve:

«La situazione è molto delicata. Le accuse mosse alla Juve sono di una gravità assoluta ma non piace lo sciacallaggio che si sta sviluppando in queste ore. La presunzione d’innocenza vale per tutti. Si sta versando addosso tutto l’astio che attira la Juventus, confondendo questo con la realtà dei fatti. La situazione è precipitata perché gli avvocati hanno consigliato di agire anticipando le possibili conseguenze».