Valentina Giacinti: dal Milan femminile alla Fiorentina per sei mesi ma...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Valentina Giacinti passa così dal Milan femminile alla Fiorentina per sei mesi, dopodiché l’attaccante bergamasca…

Valentina Giacinti passa in prestito dal Milan femminile alla Fiorentina per sei mesi, dopodiché l’attaccante bergamasca tornerà al Vismara. Il dilemma più interessante: resterà o partirà nuovamente?

Dipenderà sicuramente da molti fattori. L’ex rossonera ha un contratto con il Diavolo sino al 30 giugno 2024, che da un lato aiuterebbe la sua permanenza ma dall’altro potrebbe giovare (con l’avvento del professionismo) un conguaglio economico importante. Valentina è molto legata ai colori milanisti e insieme al proprio procuratore cercherà di trovare una quadra che possa suggerire un nuovo matrimonio con la società di Via Aldo Rossi. Ovviamente peserà molto la volontà finale della dirigenza, campeggiata in primis da Paolo Maldini.

Ora, però, è giusto sottolineare il presente. Giacinti gioca per la Fiorentina, non di certo un club sprovveduto, anzi… deciso a rimontare in campionato e provare a conquistare la qualificazione alla prossima UWCL: difficile se non impossibile sulla carta ma con il trio delle meraviglie là davanti: Boquete-Giacinti-Sabatino a questo punto tutto è possibile (contro il Sassuolo è già spareggio Champions).