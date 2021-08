Valencia-Milan, posizione inedita per Daniel Maldini: i dettagli

Valencia-Milan: come si evince dalla formazione titolare scelta da Pioli, a Daniel Maldini verrà affidato il compito di agire sulla sinistra

Una delle possibili indicazioni che è possibile trarre dalla formazione titolare diramata da Stefano Pioli pochi minuti fa, con la quale il Milan affronterà il Valencia nell’amichevole del Mestalla che avrà inizio tra pochi minuti, riguarda l’inedita posizione ricoperta da Daniel Maldini sin dai primissimi istanti del match.

Con un Leao testato ancora centravanti al posto di Giroud – scelta mediante la quale Pioli ha disilluso le attese circa un impiego dal primo minuto dell’attaccante transalpino – e un Ante Rebic ancora in fase di rodaggio dopo le fatiche derivanti dagli impegni Nazionali, verrà affidata proprio a Daniel Maldini la licenza di «uccidere» gli avversari partendo da sinistra.

Nelle altre apparizioni accumulate in maglia rossonera, il giovane rossonero era stato impiegato in una posizione decisamente più centrale della trequarti rossonera, a ridosso della prima punta. Un altro spunto importante in un match che dovrà necessariamente oliare i meccanismi della squadra rossonera.