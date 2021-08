Valencia-Milan, la probabile formazione rossonera: novità in vista

Valencia-Milan, quarta amichevole del precampionato estivo rossonero: nel dettaglio, la probabile formazione studiata da Pioli

E’ in programma per domani sera, allo stadio Mestalla di Valencia, la quarta amichevole del precampionato estivo rossonero: dopo le vittorie ottenute contro Pro Sesto e Modena e il pareggio ottenuto sul campo del Nizza, la banda di Stefano Pioli sfiderà il Valencia di Josè Bordalàs.

Per il Milan si presenterà un’ulteriore occasione di confrontarsi con un club blasonato, allo scopo di alzare l’asticella della difficoltà dal punto di vista fisico e tecnico in vista dei primi appuntamenti ufficiali. In particolare, il tecnico parmense potrebbe schierare il seguente undici dal primo minuto:

Maignan in porta, difesa a quattro composta da Hernandez, Tomori, Romagnoli e Calabria; a centrocampo, spazio al tandem Tonali e Pobega, con Saelemaekers, Leao e Brahim Diaz alle spalle di Olivier Giroud, che avrà l’occasione di oliare i meccanismi con i compagni in vista dell’esordio in campionato.