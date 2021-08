Valencia-Milan, Conti capitano: ulteriore indizio di mercato

Valencia-Milan: con l’uscita dal campo di Romagnoli, Andrea Conti è il vice capitano dei rossoneri come a Nizza

Un ulteriore indizio di mercato rinsalderebbe la posizione di Andrea Conti nelle gerarchie di Stefano Pioli, in qualità di immediata alternativa di Davide Calabria. Con l’uscita dal campo di Alessio Romagnoli, sostituito a sua volta da Matteo Gabbia, al terzino ex Atalanta sono stati nuovamente affidati i galloni di capitano dei rossoneri.

Un ulteriore indizio di mercato, dopo quello con il quale, il tecnico Pioli, ha sancito la titolarità nell’amichevole del Mestalla in corso in questi minuti. Si registra, dunque, una possibile avvisaglia circa le difficoltà riscontrate dalla dirigenza rossonera nel riportare Dalot a Milanello, via Manchester. Come avvenuto contro il Nizza, Andrea Conti è pronto a riprendersi il Milan.