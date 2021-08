Conti titolare in Valencia Milan: il mercato si allontana

Conti partirà titolare nell’amichevole di questa sera contro il Valencia: il laterale potrebbe rimanere come vice Calabria

Andrea Conti è stato scelto da Stefano Pioli come titolare a destra nella formazione che questa sera affronterà il Valencia in amichevole. Nonostante le voci di mercato dunque, il tecnico emiliano sembra puntare ancora sull’ex Atalanta, il cui destino dunque potrebbe a questo punto cambiare.

IPOTESI PERMANENZA – Conti potrebbe infatti rimanere in rosa come vice Calabria: nonostante il contratto in scadenza, i rossoneri potrebbero così risparmiare sul mercato in entrata con un calciatore che già conosce i metodi dell’allenatore rossonero.