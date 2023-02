Valdiserri: «Ecco le due mosse che ha sbagliato Pioli nel derby»

Luca Valdiserri, noto giornalista, ha sottolineato tutti gli errori di Stefano Pioli nel derby di ieri sera contro l’Inter: le sue parole

Dalle colonne del Corriere della Sera, Luca Valdiserri ha parlato così del derby:

«In dieci giorni non si fanno miracoli, si prova l’emergenza: Pioli all’inizio ha cambiato modulo (3-5-2) e panchinato Leao. Due mosse a vuoto. Il poco Milan di giornata si è visto con Leao, che ha offerto a Giroud un’occasione sprecata in modo sciagurato. Ma è stata l’unica vera di tutta la gara. Il primo tempo, invece, era stato dominato dall’Inter, tanto da invocare la Mercy Rule, la regola della misericordia che permette all’arbitro di baseball di interrompere una partita per manifesta inferiorità: 9 tiri a zero, 73% di possesso palla. Inzaghi non ha aspettato: l’Inter è scesa in campo per dominare, come se partisse dal 3-0 in Supercoppa».