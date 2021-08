Un giocatore proposto al Milan è finito nel mirino della Sampdoria

Un giocatore proposto al Milan per il dopo Samu Castillejo sarebbe finito nel mirino della Sampdoria: ecco di chi si tratta

La Sampdoria sta cercando di muovere il suo mercato. Dopo le uscite, Daniele Faggiano dovrà cercare di accelerare per i nuovi acquisti da regalare a Roberto D’Aversa. Gli occhi della dirigenza blucerchiata si sarebbero posati su Adam Ounas del Napoli.

Secondo quanto racconta La Repubblica, Ounas lascerà il Napoli e Cristiano Giuntoli sta cercando di piazzarlo, nonostante una richiesta economica molto alta. Il Monza vorrebbe offrire 12 milioni, pagabili in tre tranche ma il giocatore non vuole scendere in Serie B. In A restano vive le piste Venezia, Torino e Sampdoria ma il club azzurro, ad oggi, non vuole cedere in prestito. Il giocatore era stato proposto in passato anche al Milan, ma i rossoneri avrebbero bocciato l’idea.