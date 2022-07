Ultimi mesi vissuti al Liverpool? La spiegazione di Origi

Divock Origi ha ricordato gli ultimi mesi vissuti con la maglia del Liverpool: l’attaccante si è dimostrato molto professionale

Durante l’intervista a DAZN, Divock Origi ha ricordato anche gli ultimi mesi vissuti con la maglia del Liverpool:

«Devi essere in grado di bloccare le voci che arrivano da fuori e concentrarti solo sul presente. Ci sono momenti diversi. Dall’esterno possono parlare di diversi argomenti, ma con il tempo ho imparato a concentrarti e a non lasciarmi condizionare dalle voci dell’esterno. Devi cercare di mantenere degli standard elevati. Devi avere una visione chiara dei prossimi cinque o dieci anni. Per me tutto questo è importante perchè mi permettere di crescere e di migliore ogni giorno».

