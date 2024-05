Nuovo allenatore Milan: loro due hanno chances concrete! Le ULTIMISSIME sulla panchina

Nuovo allenatore Milan: loro due adesso hanno chances concrete! Le ULTIMISSIME sulla panchina dei rossoneri

Sono ore roventi in casa Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore con cui aprire un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, dopo il dietrofront su Lopetegui sarebbero rimasti due nomi in corsa.

Da un lato Sergio Conceicao che, nonostante sia fresco di rinnovo fino al 2028, potrebbe lasciare comunque il Porto in estate; dall’altro resiste anche il nome di Paulo Fonseca, in scadenza con il Lille al termine della stagione.