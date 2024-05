Conceicao Milan, il portoghese balza in pole! Presto l’incontro con Villas Boas: tutti gli aggiornamenti e i possibili scenari

Sergio Conceicao balza in pole position per la panchina del Milan. Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che nell’edizione odierna ha riportato dei dettagli molto importanti per quanto riguarda il futuro del tecnico del Porto.

Il portoghese, che gradirebbe moltissimo la destinazione rossonera, vedrà a breve il neo presidente del club Villas Boas. Con il cambio di guida Conceicao si sente libero di guardarsi intorno, con il Milan che in queste ore non può far altro che attendere fiducioso.