De Rossi tuona: «Il recupero tra Atalanta e Fiorentina falsa tutto! Orgoglioso della prova di oggi dei miei ragazzi»

De Rossi tuona: «Il recupero della Fiorentina falsa tutto! Orgoglioso della prova di oggi dei miei ragazzi». Così dopo Roma Juve

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Roma Juve, il tecnico dei giallorossi commenta il pareggio ottenuto stasera e pensa anche al recupero contro la Fiorentina che si giocherà al termine del campionato di Serie A.

COME ESCE LA ROMA DA QUESTO PAREGGIO – «Abbiamo fatto un’ottima partita. 48 ore fa eravamo qui dopo una gara intensa dove avevamo lottato, oggi siamo andati in crescendo fisicamente anche di testa. I pareggi non ci fanno tanto piacere ma sono orgoglioso di come giocano i ragazzi, anche se giochiamo meno bene. C’è voglia di arrivare al risultato anche quando si è meno brillanti. Sono contentissimo di questa partita e di questo approccio. Con un pizzico di fortuna in più si poteva vincere, ma anche loro hanno tirato spesso in porta. Loro sono forti, veramente, hanno giocatori eccezionali e gli va dato merito».

VINCERE A BERGAMO – «Eh si. Quel recupero con la Fiorentina verrà giocato tardissimo e probabilmente per loro sarà una finale domenica contro di noi. Non possiamo permetterci di arrivare lì ed essere magari in vacanza vedendo cosa succederà. Giocare poi quel recupero così lontano falsa un po’ tutto, non è colpa di nessuno ma ci fa fare calcoli diversi».

L’INTERVISTA COMPLETA A DE ROSSI.