Conte Milan, spunta questo clamoroso intreccio di panchine: così può finire in rossonero

Conte Milan, spunta questo clamoroso intreccio di panchine in vista dell’estate: così può finire in rossonero

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulla situazione allenatori in Serie A. L’avventura di Pioli è sulla panchina del Milan è ormai giunta ai titoli di coda, con il tecnico che si avvicina al Napoli.

Stando a quanto si apprende Pioli sarebbe il giusto compromesso per De Laurentiis tra Italiano e Conte, che chiederebbe un ingaggio fuori portata per gli azzurri. E così l’ex ct potrebbe alla fine diventare un’opzione molto seria proprio per il Milan, a caccia di un nuovo allenatore.