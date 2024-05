Lautaro punge il Milan: «Vincere la seconda stella a casa loro è stato speciale, il gol che ho fatto lo scorso anno nell'euroderby...»

Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, torna sullo scudetto vinto nel derby contro il Milan e sul suo gol ai rossoneri in Champions

Intervenuto come ospite a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio su Nove, Lautaro Martinez ripensa allo scudetto vinto quest’anno con la sua Inter grazie al successo nel derby contro il Milan. Poi torna anche alle semifinali di Champions League dello scorso anno contro i rossoneri.

SCUDETTO – «Nel momento in cui si facevano i calcoli per lo scudetto, la data del derby è diventata subito speciale. Vincere la seconda stella a casa loro (del Milan, ndr)… è stato meraviglioso, non era mai successo. Siamo entrati nella storia di questo grande club. Due anni fa eravamo vicini, quest’anno il principale obiettivo era quello di vincere la seconda stella. Abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo sofferto tantissimo. Dopo tanti sforzo e sacrifici ce l’abbiamo fatta».

GOL DA RICORDARE – «Quello in semifinale di Champions League contro il Milan… l’Inter non ci arrivava da un po’ di tempo. Il sogno più grande dopo aver vinto tutto con l’Inter e l’Argentina ora è la Champions League!»

L’INTERVISTA COMPLETA A LAUTARO.