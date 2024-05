Fonseca Milan perde consensi: all’orizzonte c’è questo grande rischio. Le NOVITÀ sul tecnico in scadenza col Lille

Tra i candidati alla successione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan c’è anche il nome di Paulo Fonseca. Il tecnico è in scadenza col Lille e potrebbe tornare ad allenare in Italia, ma l’opzione sta iniziando a perdere consensi.

Ne è convinta la Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola spiega come i dirigenti rossoneri abbiano un grande timore: il rischio è che si possa creare un nuovo caso Lopetegui, con i tifosi che non sarebbero felici dell’arrivo dell’ex Roma. Per questo, in pole, ora c’è Conceicao.