Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata odierna

Ore 14.00 – Roma, El Shaarawy ancora positivo al Coronavirus – Stephan El Shaarawy è risultato ancora positivo al Coronavirus. Come riporta Sky Sport il Faraone ha una carica virale bassa ma dovrà comunque attendere prima di fare le visite mediche per la Roma.

Ore 13.30 – Lazio, le ultime da Formello – Dopo il match vinto contro il Sassuolo la Lazio si è ritrovata a Formello per una seduta di scarico. I DETTAGLI.

Ore 13.00 – Serie A, parla Donadoni – L’ex allenatore del Bologna ha parlato del campionato di Serie A. LE SUE PAROLE.

Ore 12.30 – Serie A, Dal Pino scrive ai 20 presidenti – Il rieletto presidente della Serie A, Paolo Dal Pino, ha inviato una lettera ai 20 presidenti: «Sono onorato dalla responsabilità e dal ruolo di garanzia che mi avete attribuito e apprezzo che la grande maggioranza dei Club supporti i progetti di rilancio e le riforme su cui abbiamo intensamente lavorato nel 2020. Con unità e volontà riusciremo a rilanciare il nostro calcio e la Serie A su scala globale»

Ore 12.00 – Coppa Italia, gli arbitri dei quarti di finale – L’AIA ha decretato le squadre arbitrali per i quarti di finale di Coppa Italia. I DETTAGLI

Ore 11.32 – Cagliari, oggi è il giorno di Asamoah – Il Cagliari attende l’arrivo di Kwadwo Asamoah, che firmerà un contratto per i prossimi sei mesi con la società di Tommaso Giulini. Inserita anche un opzione di rinnovo in caso di salvezza. Secondo quanto riferito da Sportitalia, Asamoah nelle prossime ore sosterrà i test Covid e successivamente le visite mediche prima di mettere la firma sul contratto.

Ore 10.33 – Lega Serie A, Dal Pino resta presidente – Paolo Dal Pino ha sciolto le riserve e ha accettato l’incarico di presidente della Lega Serie A dopo la votazione tenutasi giovedì che lo aveva visto vincitore con 14 voti. A riportare la notizia è Sky Sport. Dal Pino si era preso una settimana di tempo proprio dopo la votazione ma ora ha deciso di proseguire nel suo incarico guidando la Lega verso il nuovo bando per i diritti televisivi e la creazione della media company.

Ore 10.11 – Roma, Pellegrini nuovo capitano – In attesa di conoscere gli sviluppi del caso Dzeko, la Roma con tutta probabilità avrà un nuovo capitano da qui sino al termine della stagione. A segnalarlo è Corriere dello Sport sottolineando che sarà Lorenzo Pellegrini ad ereditare la fascia dal centravanti bosniaco anche nel caso in cui dovesse rimanere in giallorosso.

Ore 9.45 – Dzeko resta alla Roma – La dirigenza della Roma è al lavoro per ricucire lo strappo il tecnico Paulo Fonseca e il capitano Edin Dzeko, escluso dalla partita con lo Spezia per motivi disciplinari. Lo segnala Corriere della Sera. Fonseca ha avvallato la cessione del centravanti ma al momento una soluzione all’orizzonte non c’è in quanto sia lo scambio di prestiti con l’Inter che qualsiasi altro discorso intavolato con club europei non rappresentano trattative semplici.

Ore 9.11 – Stop in vista per l’arbitro Maresca – Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, designatore della CAN A Nicola Rizzoli sta valutando l’ipotesi di fermare per un lungo periodo l’arbitro Fabio Maresca. Il direttore di gara è finito nell’occhio del ciclone per gli episodi di Udinese-Inter ma in generale la sua stagione viene valutata come ‘negativa’ e per questo motivo è possibile che possa essere escluso dalle prossime designazioni arbitrali riguardanti la Serie A.

Ore 8.42 – Inter, squalifica per Conte – È attesa entro domani la decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in merito all’espulsione rimediata dal tecnico dell’Inter Antonio Conte nel corso della partita contro l’Udinese. A riportarlo è Corriere della Sera. L’allenatore interista era stato allontanato dal campo nel corso del recupero e successivamente ha avuto un diverbio con l’arbitro Maresca nel tunnel degli spogliatoi. Per questo motivo rischia due giornate di squalifica che gli impedirebbero di essere in panchina contro Benevento e Fiorentina.

Ore 8.02 – Benitez torna al Napoli – La sconfitta sul campo del Verona ha generato una grossa delusione in casa Napoli e secondo Corriere dello Sport il ko del Bentegodi sta spingendo il presidente Aurelio De Laurentiis a fare delle considerazioni sul piano tecnico. l nome da cui ripartire è una vecchia conoscenza del Napoli: Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo si è appena liberato del contratto che lo legava ai cinesi del Dalian Yifang.