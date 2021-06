Ultime Notizie Serie A: ecco tutti gli aggiornamenti di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ore 13.30 – Atalanta, parla Malinovskyi – Ruslan Malinovskyi dice la sua sui suoi colleghi in Serie A. Ecco le parole del trequartista dell’Atalanta su CR7 e Muriel

Ore 13.00 – Staff Sarri alla Lazio: il tecnico sceglie i suoi collaboratori – Ieri la Lazio ha formalizzato l’offerta a Maurizio Sarri e ora si attende solo la firma e la fumata bianca decisiva. Un argomento importante potrebbe poi essere quello dello staff. I dettagli

Ore 12.05 – Zanetti rinnova col Venezia fino al 2025: il comunicato del club – «Venezia FC comunica che in data odierna è stato prolungato il contratto dell’allenatore Paolo Zanetti, che resterà legato al club arancioneroverde fino al 30/06/2025. Il club arancioneroverde e Zanetti lavoreranno quindi ancora insieme per altri quattro anni, nel segno della continuità dello sviluppo del progetto tecnico ed identitario iniziato la scorsa stagione».

Ore 12:00 Sarri costruisce la nuova Lazio: le richieste del tecnico sugli esterni –La Lazio ufficializzerà oggi Sarri come nuovo allenatore del club. Il tecnico è in cerca di due esterni per costruire la sua nuova squadra. I nomi

Ore 11:00 Tottenham, Paratici si Conte no: le ultime sugli Spurs –Salta la possibilità di un ritorno in Premier League, almeno per il momento, per Antonio Conte come ribalza dal Regno Unito. Come riporta il Telegraph, l’ex allenatore dell’Inter non sarebbe più un’opzione concreta per la panchina degli ‘Spurs’. Continua a leggere

Ore 10:30 Costacurta: «Donnarumma-Milan per le lunghe. Benzema orienta il mio pronostico per l’Europeo» Le parole

Ore 9:30 Del Piero: «L’Italia ha il potenziale per entrare nella final four. Donnarumma può pensare all’Europeo» Le parole

Ore 9:00 Mihajlovic: «Do i titoli alle mie stagioni a Bologna. Per i top club girano sempre gli stessi allenatori» Le parole

Ore 8:00 Mancini: «Rimpiango i Mondiali del ’94. L’altra sera ho fatto un sogno e c’entrava l’Italia» Le parole