Ultime Cagliari, la probabile formazione scelta da Eusebio Di Francesco per la sfida contro il Milan

Rimangono numerose le defezioni per la rosa di Eusebio Di Francesco. Ounas è l’ultimo a fermarsi per un problema all’adduttore. Insieme a lui resteranno a casa Faragò, Klavan e Carboni, oltre allo squalificato Nandez. Torna invece in gruppo Oliva. Convocati anche i primavere Boccia e Delpupo. Prenderanno parte alla gara anche due pedine fondamentali come Godin e Nainggolan, che non sono partiti a Bergamo proprio per recuperare la condizione fisica in vista del match contro il Milan.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Duncan, Marin, Nainggolan; Joao Pedro, Sottil; Simeone.