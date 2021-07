Ufficiale, tutte le amichevoli estive del Milan: European Summer Tour

Nasce l’European Summer Tour del Milan: ecco tutte le amichevoli che i rossoneri affronteranno prima dell’inizio ufficiale della stagione

31 Luglio 2021 – AC Milan vs OGC Nice a Nizza, Francia

La prima partita vedrà i Rossoneri affrontare il Nizza sabato 31 luglio all’Allianz Riviera di Nizza. Lo stadio ospita le partite casalinghe del Nizza ed è stato uno degli stadi che hanno ospitato l’Europeo del 2016.

Calcio d’inizio alle 20:30 CEST.

4 Agosto 2021 – AC Milan vs Valencia CF a Valencia, Spagna

I Rossoneri si sposteranno a Valencia mercoledì 4 agosto per giocare contro il Valencia CF nello storico stadio Mestalla. In palio il tradizionale Trofeo Naranja giunto alla 49° edizione.

La partita inizierà alle 20:30 CEST.

8 Agosto 2021 – AC Milan vs Real Madrid CF a Klagenfurt, Austria

Il Milan sfiderà poi il Real Madrid, secondo nel campionato spagnolo la scorsa stagione, a Klagenfurt, in Austria, domenica 8 agosto alle 18:30 CEST.

La partita vedrà due dei club più premiati nella storia del calcio affrontarsi per la #AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus che combatte contro tutte le forme di discriminazione.

14 Agosto 2021 – AC Milan vs Panathinaikos F.C. a Trieste, Italia

Il Tour terminerà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, dove i Rossoneri affronteranno il Panathinaikos FC, vincitore del massimo campionato greco 20 volte.

Calcio d’inizio alle 20:30 CEST per quello che sarà l’ultimo test per il Milan in vista della prima partita del campionato di Serie A 2021/22 che vedrà i Rossoneri affrontare la Sampdoria in trasferta lunedì 23 agosto.