UEFA, nasce la Convenzione sul futuro del calcio europeo: i dettagli

La UEFA annuncia la nascita della Convenzione sul futuro del calcio europeo: ecco il comunicato ufficiale e le parole di Ceferin

«La UEFA ha annunciato oggi l’avvio di un processo di consultazione fondamentale per unire le parti interessate del calcio europeo e rafforzare il futuro del calcio a beneficio di tutti. Nei prossimi mesi, la Convenzione sul futuro del calcio europeo (“la Convenzione”) riunirà rappresentanti di federazioni calcistiche nazionali, leghe, club, giocatori, allenatori, tifosi e agenti per discutere le politiche a lungo termine e le riforme della governance. La UEFA intende porre le basi per una ripresa e un futuro sostenibili e inclusivi del calcio europeo insieme ai suoi principali stakeholder

In concreto, la Convenzione mirerà a garantire il progresso su quattro basi per una maggiore stabilità e rafforzare la forza del calcio europeo in futuro:

1. Garantire la sostenibilità e la responsabilità finanziaria all’interno del calcio europeo;

2. Rafforzare la competitività, la distribuzione della solidarietà e lo sviluppo dei giocatori;

3. Stabilire misure di buon governo più coerenti a livello nazionale e internazionale; e

4. Far progredire lo sviluppo del calcio femminile e innalzarne lo status a tutti i livelli.

Sulla base della partnership di lunga data della UEFA con l’Unione Europea e il Consiglio d’Europa, queste organizzazioni saranno invitate a nominare osservatori per la Convenzione. La partecipazione della FIFA e di altre confederazioni regionali sarà accolta in modo simile».

CEFERIN – «Come ho sottolineato al recente Congresso UEFA, le crisi renderanno il calcio europeo più forte. Ci mostrano cosa possiamo ottenere quando agiamo insieme e cosa rischiamo di perdere se non ci preoccupiamo l’uno dell’altro e del bene più grande. Con questo processo della Convenzione parleremo gli uni con gli altri, ci ascolteremo e troveremo e metteremo in atto soluzioni insieme. Ora più che mai le persone in tutta Europa si aspettano azione e solidarietà nell’interesse di tutto il calcio in tutta Europa, e questo è ciò su cui ci concentreremo».