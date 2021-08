UEFA, fondo di salvataggio da 6 miliardi di euro: attacco alla Superlega?

Novità in arrivo dalla UEFA: in ballo l’ipotesi della creazione di un fondo di salvataggio da 6 miliardi di euro. Tutte le novità

La UEFA comprende il momento molto delicato del calcio europeo. Il Covid, le restrizioni e i debiti accumulati dalla gran parte dei club del vecchio continente ha accelerato la creazione di un fondo di salvataggio, secondo quanto riportato dal New York Times.

Sei miliardi di euro, questa la capacità del fondo che sarà messo a servizio dei club partecipanti alle competizioni Uefa, con situazione difficili. I soldi sarebbero erogati dalle banche e da società di private equity. La UEFA spera di far rimettere in pari anche i grandi club che avevano tentato la via della Superlega.