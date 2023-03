UEFA, Ceferin: «Ecco gli scopi delle riforme post-2024». Le parole del Presidente UEFA in occasione del report annuale

Nel corso del report annuale per il 2021/22, il Presidente Cerefin ha parlato delle riforme UEFA. Ecco le sue parole:

RIFORME – «Non sempre il grande pubblico è consapevole che l’UEFA non abbia scopo di lucro e reinvesta la maggior parte delle sue entrate nel calcio. Nessun organo di governo vincerà concorsi di popolarità, è normale. Questo modello non funziona solo economicamente: offre anche un valore aggiunto sportivo e sociale. Le riforme post-2024 porteranno i vantaggi a un nuovo livello, non sorprende che il successo dell’UEFA attiri l’attenzione di chi vede il calcio solo a scopo di lucro, trascurandone l’impatto su comunità e cultura. Tutto contro l’essenza del nostro sport, di cui difenderemo sempre i veri principi. Il nostro ruolo è anche garantire che i club rimangano sostenibili finanziariamente, rimaniamo vigili sia noi che le federazioni affiliate, pronti ad applicare i nuovi regolamenti in modo equo, rigoroso e coerente. La regola basata sui costi legati alla squadra dovrebbe limitare l’inflazione sugli stipendi e delle commissioni agli agenti».

